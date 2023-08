★商品名・・・NIKE AIR ZOOM ALPHAFLY NEXT%

※少し大きめのつくりになっているので、通常25.5cmのシューズを履いている方がこの靴は合うと思います!!

私が履いて感じたことですが、普通の靴よりも0.5cm~1cm程度はサイズ感が大きく感じます。

★重さ・・・片足187g(25.0cm)

厚底で見た目は重そうに見えますが、とても軽いです(*ˊᵕˋ*)

新しく買って履いてみたのですが、足に合わず1回しか履いていません。見た目もとても綺麗です- ̗̀ ‪☺︎☺︎☺︎ ̖́-

定価は3万円くらいするのですごいお得です!!

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

