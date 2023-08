※購入前にプロフィール欄を最後まで読んで納得の上、ご購入検討よろしくお願いいたします。

<非売品>

BREITLING 会報誌

・BREITLING ブライトリング 会報誌

2001年 vol.001 〜 2021年 vol.041

・NEWS BREITLING 会報誌

1999年 No.20 〜2001年 No.25

・2014年カレンダー(未開封)

まとめ売りのみ。バラ売り不可。

未開封もありますが、ほとんど開封しています。

20年以上前のものも多いので、傷・シワ・汚れ・経年劣化等、状態が悪いものもそれなりにあります。

BREITLING 会報誌

中古品ご理解いただける方のみご検討ください。

値下げはしません。

どうぞよろしくお願いいたし

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

※購入前にプロフィール欄を最後まで読んで納得の上、ご購入検討よろしくお願いいたします。<非売品>・BREITLING ブライトリング 会報誌2001年 vol.001 〜 2021年 vol.041・NEWS BREITLING 会報誌1999年 No.20 〜2001年 No.25・2014年カレンダー(未開封)まとめ売りのみ。バラ売り不可。未開封もありますが、ほとんど開封しています。20年以上前のものも多いので、傷・シワ・汚れ・経年劣化等、状態が悪いものもそれなりにあります。中古品ご理解いただける方のみご検討ください。値下げはしません。どうぞよろしくお願いいたし

