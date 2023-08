阪急限定の内田すずめさんコラボ拒食と自爆カットソーになります。

着用回数2回程の美品です。

サイズ3(採寸は画像7枚目をご参照下さい)

あくまで中古品になりますので、神経質な方、完璧を求める方のご購入はお控えくださいませ。

カラー...ホワイト

袖丈...半袖

柄・デザイン...ボーダー

ネック...クルーネック

季節感...夏

ヨウジヤマモト

リックオウエンス

ダークシャドウ

rickowens

drkshdw

カズユキクマガイ

アタッチメント

バックラッシュ

isamukatayama

attachment

kazuyukikumagai

backlash

ヴェトモン

フィアオブゴッド

NILøS

ニルズ

スパイエアー

spyairike

spyair

uverworld

コム・デ・ギャルソン

blackscandal

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 未使用に近い

