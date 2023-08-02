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【メーカー直売】 ハードロック ホテル Las Vegas レザー バックパック 本革製バッグ リュック/バックパック

商品の説明

【商品説明・状態】Hard Rock Hotel ハードロックホテル・ラスベガスのレザーバックパック
グレゴリー　Gregory 伊勢丹別注 26L？ 紺　ネイビー
上部、蓋の部分にロゴ刺繍あり。
MANTIS 26 BACKPACK黒
本革製。ジッパー等故障なし。
アーペーセー　リュック　バッグパック　ネイビー　apc
若干のレザー特有の色ムラ、少しの擦れがあります。
FREDRIK PACKERS
【カラー】ブラウン
美品【cote&ciel】ビジネス　bag リュック
【サイズ】高さ35cm 横34cm マチ13cm
left aloneリュック

EAST PAK×ANDY WARHOL リュック
カラー...ブラウン
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柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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素材...本革

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商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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【商品説明・状態】Hard Rock Hotel ハードロックホテル・ラスベガスのレザーバックパック上部、蓋の部分にロゴ刺繍あり。本革製。ジッパー等故障なし。若干のレザー特有の色ムラ、少しの擦れがあります。【カラー】ブラウン【サイズ】高さ35cm 横34cm マチ13cmカラー...ブラウン柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...本革

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【メーカー直売】 ハードロック ホテル Las Vegas レザー バックパック 本革製バッグ リュック/バックパック

18分钟前

【メーカー直売】 ハードロック ホテル Las Vegas レザー バックパック 本革製バッグ リュック/バックパック

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