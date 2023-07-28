【メーカー直送】 【舐達麻着用】WACKOMARIA 春画 アロハシャツ シャツ

当アプリで購入した2021春夏WACKO MARIA ワコマリアのハワイアンシャツになります。

Supreme 21SS Butthole Surfer S/S Shirt S



AIE painter shirt エーアイイー ペインターシャツ シャツ



WACKOMARIA テキサスチェーンソー コラボ

インパクトが絶大な春画柄を全体にあしらい、柔らかな肌触りのレーヨン生地で仕上げ、ゆったりとしたシルエットに仕上がっています。

オールドストゥーシージャケット



POLO RALPH LAUREN For BEAMS タートルネック

Mサイズ : 着丈74cm身幅63cm肩幅48cm袖丈24cm

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素材:レーヨン100%

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YOKE 2022SS シャツジャケット

着用感はありますが、まだまだお使い頂ける状態です。

ヴィンテージ ストライプ柄 半袖 開襟シャツ 柄シャツ 総柄 青 古着 ブルー

これからの季節に如何でしょうか。

GANRYU パッチワークシャツ

宜しくお願いします。

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90s Ralph Lauren CLAYTON 開襟 リネンシャツ ブラック

#窪塚洋介 #舐達麻 #春画 #WACKOMARIA

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワコマリア 商品の状態 未使用に近い

当アプリで購入した2021春夏WACKO MARIA ワコマリアのハワイアンシャツになります。インパクトが絶大な春画柄を全体にあしらい、柔らかな肌触りのレーヨン生地で仕上げ、ゆったりとしたシルエットに仕上がっています。Mサイズ : 着丈74cm身幅63cm肩幅48cm袖丈24cm素材:レーヨン100%着用感はありますが、まだまだお使い頂ける状態です。これからの季節に如何でしょうか。宜しくお願いします。#窪塚洋介 #舐達麻 #春画 #WACKOMARIA

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワコマリア 商品の状態 未使用に近い

【美品】nanamica バンドカラーシャツ Lサイズ《激レア》カーハート carhartt☆長袖シャツ チェックシャツ NS237