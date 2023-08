ご観覧ありがとうございます。

AKMの大人気のレザーシリーズで当時発売されてすぐに完売して数量限定で再販されたぐらい人気モデルになります。

今では発売されていないのでお探しだった方はいかがでしょうか?

dia stitch next flight lamb spain

AKMでも人気の高い filight JK をモダナイズした leather jacket。

2010A/W COLLECTIONで多用しているダイアキルティングに、

非常に希少価値の高い『イングリッシュラム』を採用。

袖・裾のRIB使いに、右肩のガンパッチなど、MILITARYのディティールを残しながら、

AKMらしい身体に沿うフィッティングパターン。

襟元にはシェービングを施されたファーを使用。

最高級のLAMPO社製ジップ使用

ファーは取り外し可能です。

品番 B142

定価 264000円

カラー ブラック

サイズL

着丈69.5 袖丈66 肩幅42 胸囲96 cm

採寸は平置きにて測定(cm)しております。多少の誤差はご容赦ください。

AKM はご存知のように非常にタイトな作りになっております。サイズはLですが、普段はMかSの方に向いているかと思います。

裏地:キュプラ60% ポリエステル40%

リブ:アクリル80% ナイロン10% ウール8% カシミア2%

ファー:ヌートリア

状態は多少使用感はございますが特に大きなダメージはありません。

レザーなので使用に伴うシワなどはございます。

また9枚の画像に載せてありますがあまり目立たないですがほつれが僅かにあります。

あくまでも素人保管で薄汚れや畳シワや臭いなどといった事を気にされる方や神経質な方のご入札はご遠慮下さい。

サガフォックス SAGAFOX アルマーニ サンタフェ ヴェルサーチ

1piu1uguale3 AKM wjk Safari LEON ムータ ジュンハシモト 1piu1uguale3リラックス ウノピュウウノウグァーレト

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エイケイエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

