正式的 コンバース ワンスター J 白/黒 US7 25.5cm スニーカー

#Karenの『コンバース』出品一覧はこちら

CONVERSE ONE STAR J WHT/BLK

コンバース ワンスターJ 日本製

メーカー希望価格24,200円から17%OFF

ワンスターのMADE IN JAPANモデル。

ワンポイントのスターとシンプルなカラーリングが特徴の一足。

生成りテープ、コットンシューレースを使用。 オリジナルカートンボックス仕様。アウトソールは耐摩耗仕様。ワンランク上の上質さを誇り、サイドを飾る一つ星がアイコンとなっ"CONVERSE(コンバース)"の"ONE STAR(ワンスター)"。世代や性別を超え、多くの人々から愛されている不朽の名作です。

日本製のハイスペックな素材感、光沢感を兼ね備えたスムースレザー使用されているため、並のレザースニーカーと比べて大人っぽく見えます。最近の名ばかりのレザースニーカーが氾濫している時代のなかで唯一「価値のわかる大人のスニーカー」と言えるでしょう。

[コンディション等]

2015年10月 正規店で購入(店舗入荷してすぐの商品のみ)

『コレクション用に厳重保管』

購入時確認した後は今回撮影並びに検品の為だけに箱から出しました。もちろん試し履き等ありません。箱も含み外光に当たらないよう暗所保管

ワンスターあるあるのソール周りの接着剤の変色、素材劣化等もありません。カートンも完全な状態と言えます。

『デリケートなワンスター』

ワンスターの店舗商品は試し履き等で非常に革にしわが発生しやすく、また展示した場合1か月程でも紫外線による変色が発生します。試し履き、展示履歴のダメージが大きいので購入の際は注意が必要です。また、職人によるハンドメイドな部分が多く一点ごとに微妙に作りが違います。そのため、極力一点ごとの画像を掲載するように努力いたします。

素材

UPPER:レザー/OUTSOLE:ラバー

原産国 :日本

#Karenの『コンバース』出品一覧はこちら

メインカラー...ホワイト

人気モデル...converse ワンスター

スニーカー型...ローカット(Low)

シーン...バスケットボール

特徴/機能/素材...日本製(japan)

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

