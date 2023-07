人気TOP 21SS WTAPS WMILL TROUSER 01 OD M ワークパンツ/カーゴパンツ

Wtaps ダブルタップス

21SS WTAPS WMILL-TROUSER 01 / TROUSERS. NYCO. RIPSTOP

型番: 211WVDT-PTM01

サイズ:M(02)

実寸で、

ウエスト73~87cm(アジャスター仕様)

股上28.5cm

股下78.5cm

裾幅21.5.cm

ワタリ幅37cm

全長105cm

Color:OLIVE DRAB

FABRIC : 50% COTTON, 50% NYLON

生産国:MADE IN JAPAN

定価:35,200円(税込)

付属品:ビニール袋、替えボタン

購入先:HOODS OSAKA

・商品説明

コットン/ナイロン混紡のリップストップが独特の立体感を生むMILLシリーズのカーゴトラウザーズ。巻き縫いの二本針による縫製、ボタンフライの前立て、アコーディオン型のカーゴポケット、裾口に通したドローコードで調整可能なシルエット。MILLカテゴリー専用のレーベル付き。

wmillシリーズのTROUSER01の21SSモデルです。

19、20シーズンに比べて生地が柔らかく変更されており、とても履き易い印象です。

最近のWmillモデルは明るめのオリーブ(グリーンに近い)ですが、21SSシーズンまで暗めのオリーブでしたのでお探しの方いればよろしくお願いいたします。

状態は、数回のみ着用のため素材上の使用感のみで特に目立つダメージや汚れはありません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルタップス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

