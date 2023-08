No.2093

閲覧いただきありがとうございます!

プロフお読み下さい☆

は是非フォローお願い致します(^^)♪

《フォロー割引》

1000〜2999円 → 100円引き

3000円以上 → 200円引き

※1000円以下 → お値引き対象外

《まとめ割》

フォロー&2点以上 総額から10%OFF

《セール・割引について》

原則その他セール割引との併用不可です。

購入前にコメントお願い致します!

#AColorofyourOwn古着

↑こちらから商品一覧ご覧いただけます♡ #AColorofyourOwn古着コート・ジャケット

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◉ブランド

『 caraway 』ワールド

◉デザイン:写真参照下さい。

☆1点物なので早い者勝ちです♪

◉カラー/ 淡いオレンジ系〜黄色系

(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)

◉素材

写真ご参照下さい。

◉サイズ/ Mサイズと記載してますが

メーカーサイズ2です。

平置き採寸ご参照下さい☆

【詳細:平置き採寸cm】

身幅/約 59

着丈/約 73

袖丈/約 59

肩幅/約 49

※若干の誤差ははあるかもしれませんがご了承ください。

◉状態 ☆写真ご参照下さい☆

定価23000

目立ったダメージなくタグ付き美品です☆

写真は防犯タグ付きですが、様外してます。

これからの春夏時期サラッとした肌触りのよいシアサッカー生地は活躍しますね❣️

※小物は含みません。

▼注意事項▼

◉落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします♪

◉こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます。

◉保管上または梱包でシワはご容赦ください。

◉確認は人間が行なっているため、汚れ等の見落としはご了承くださいませ。また特に状態に敏感な方のご入札はお控えください(_ _)

◉商品デザイン、状況には主観を伴う表現および受け止め方に個人差がございます。

◉不明な点がありましたらお気楽に、ご質問下さい☆

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワールド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

