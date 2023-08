数々の賞を受賞 Pucciエミリオプッチ 【美品】Emilio ワンピース 派手 マルチカラー ロングワンピース

カラフルで派手なデザインが人気のブランド

エミリオプッチからプッチらしい

派手でカラフルかつ星柄がかわいいワンピースになります。

レーヨン生地で涼しいです。

ストレッチがとても効くので大きめの方でも着用できます。

商品

Emilio Pucci

エミリオプッチ

ロングワンピース

星柄

マルチカラー

通気性 良

色・柄

カラフル

マルチカラー

派手柄

星柄

ビッグロゴ

生地

レーヨン 100%

状態

美品

使用感・・・特に無し

サイズ

34(Sサイズ)

肩幅 29cm

身幅 35cm

着丈 99cm

スカート幅 80cm

カラー···ピンク

柄・デザイン···その他

袖丈···袖なし

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エミリオプッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラフルで派手なデザインが人気のブランドエミリオプッチからプッチらしい派手でカラフルかつ星柄がかわいいワンピースになります。レーヨン生地で涼しいです。ストレッチがとても効くので大きめの方でも着用できます。商品 Emilio Pucci エミリオプッチ ロングワンピース 星柄 マルチカラー 通気性 良色・柄 カラフル マルチカラー 派手柄 星柄 ビッグロゴ生地 レーヨン 100%状態 美品 使用感・・・特に無しサイズ 34(Sサイズ) 肩幅 29cm 身幅 35cm 着丈 99cm スカート幅 80cm カラー···ピンク柄・デザイン···その他袖丈···袖なし季節感···夏

