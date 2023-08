●アイテム

●アイテム ビジネス セットアップ 通年 ウールLARDINI ラルディーニブートニエール結婚式 ビジネス パーティー●詳細・ジャケット肩パッドあり袖裏のみサイドベンツシングル3ボタン 段返しフラップポケット・パンツ半裏ノータックハンガーはついておりません。 +2,000円でお付け可能です。*数に限りがあります。●サイズ表記 サイズ44・ジャケット肩幅41cm身幅47cm袖丈62cm着丈72cm・パンツウエスト81cm股上23cm股下74cm(2cmは裾出し可能)渡り幅26cm裾幅18cm平置き実寸。着画不可。●素材ウール100%●状態A【美品レベル】使用感が少なく状態はかなり良いですが、パンツ太ももに色むらがあります。*下記基準でランクを決めております。SS【新品レベル】:使用の形跡が全くない商品S【新品同様レベル】:使用感がほぼなく、新品並みの商品A【美品レベル】:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品B【きれいめレベル】:やや使用感あり。目立ったキズや汚れがなく、問題なく着用できる商品C【ふつうレベル】:使用感あり。キズや汚れがあるが、着用には影響がない商品●カラーグレー※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。NO:79910023

