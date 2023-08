プラダのダークグレーのTシャツ Sサイズ

2023ssの商品です

海外の正規取扱ハイブランドファッションサイトにて購入

5枚目以降が実物の画像です

自身もサイズ違いを着用していますが

シルエット、肌触りとも最高です

国内定価 102,300円

(オンラインではSサイズは完売です)

以下、公式サイトより

クラシックなクルーネックと半袖の洗練されたストレッチコットン Tシャツ。前身頃にプラダ ミラノのロゴ刺繍が施されています。

商品品番: UJM564_1UOR_F0170_S_092

クルーネック

半袖

前身頃にプラダ ミラノのロゴ刺繍

内側はナイロン

素材:ストレッチコットン、ナイロン

実寸

身幅 約47センチ

着丈 約66.5センチ

※新品ですが店舗での購入と同クオリティをお求めの方はご遠慮ください

※実寸は出品者の計測のため若干の誤差はご理解ください

※ご納得いただいた上で購入して欲しいので、

ご不明な点あればお気軽にコメントください

カラー···グレー

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

PRADA プラダ ヴァレンティノ VALENTINO Saint Laurent サンローラン Tシャツ Tシャツ パリ 定番 高級 セレブ セール 特価 ブランド バレンシアガ セリーヌ ジバンシー Maison Margiela スーツ ドレス

グレー ブラック ダーク

商品の情報 商品のサイズ S ブランド プラダ 商品の状態 新品、未使用

