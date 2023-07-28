最高の品質 ノースフェイス　フーデッドジャケット　マウンテンパーカー　XL　ブラック ナイロンジャケット

ノースフェイス フーデッドジャケット マウンテンパーカー XL ブラック DRYVENT

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ノースフェイスのフード一体型のマウンテンパーカーです。胸と肩の後ろに同色のノースマークが入ります。梅雨時期や雨の日に軽く羽織れるので重宝すると思います。

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肩幅50cm

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身幅65cm

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着丈75cm

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袖丈69cm

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

ノースフェイス フーデッドジャケット マウンテンパーカー XL ブラック DRYVENTノースフェイスのフード一体型のマウンテンパーカーです。胸と肩の後ろに同色のノースマークが入ります。梅雨時期や雨の日に軽く羽織れるので重宝すると思います。肩幅50cm身幅65cm着丈75cm袖丈69cmN54◼️◼️◼️関連商品→ #Mivintageアウター◼️◼️◼️

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

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