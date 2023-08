YAMAHA ヤマハ

アコースティックギター

モデルFG830 ソフトケース付



【状態】

・本体

特に目立つ傷や汚れはございませんが

写真5の小さな凹み傷、写真7枚目の小さな丸いヒビがございます。

それ以外はとても綺麗です。

写真をよくご確認ください。

・ケース

ソフトケースつき。YAMAHAロゴあり。

多少の使用感ございます。

安全な配送のためのものとお考えください。

専門的な知識はないため、音や弦の状態などは分かりかねます。弦の状態が悪い場合は交換の上、お使いください。

上記をご了承の上、ご購入をお願い致します。

【配送】

千葉県佐倉市まで引き取りに来て頂ける方は

事前にコメントにてご相談下さいませ。

⚠️着払いです。

料金を調べる方

180サイズ(梱包予定サイズ※上の可能性有)

千葉県からの発送、クロネコヤマト

⚠️梱包について

ビニール袋、ダンボール、緩衝材などを使い

発送させて頂きます。

なるべく綺麗に梱包するよう努めますが

商品の安全性を第一にお包み致しますので

不格好になる可能性がございます。

予めご了承ください。

また、運送中のトラブル防止のため

チューニングは行わず

弦を緩めた状態でお渡し致します。

◆ 必読

ご購入前に必ず気になる点はコメントください。 ⚠️期間に応じて順次お値下げしております!

お値下げ交渉はご遠慮しております。 ご希望金額になりましたらご購入お願い致します。

販売商品は1度人の手に渡った中古品です。 神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をご遠慮ください。

コメント無しでの即購入OKです。 メルカリルールに従い専用の取り置きはしておりません。先に購入された方を優先致します。 他サイトで出品しているものもあるため、 商品ページは予告なく削除する場合がございます。

商品の情報 ブランド ヤマハ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

YAMAHA ヤマハアコースティックギター モデルFG830 ソフトケース付#セール中のギターはこちら【状態】・本体特に目立つ傷や汚れはございませんが写真5の小さな凹み傷、写真7枚目の小さな丸いヒビがございます。それ以外はとても綺麗です。写真をよくご確認ください。・ケースソフトケースつき。YAMAHAロゴあり。多少の使用感ございます。安全な配送のためのものとお考えください。専門的な知識はないため、音や弦の状態などは分かりかねます。弦の状態が悪い場合は交換の上、お使いください。上記をご了承の上、ご購入をお願い致します。【配送】千葉県佐倉市まで引き取りに来て頂ける方は事前にコメントにてご相談下さいませ。⚠️着払いです。料金を調べる方180サイズ(梱包予定サイズ※上の可能性有)千葉県からの発送、クロネコヤマト⚠️梱包についてビニール袋、ダンボール、緩衝材などを使い発送させて頂きます。なるべく綺麗に梱包するよう努めますが商品の安全性を第一にお包み致しますので不格好になる可能性がございます。予めご了承ください。また、運送中のトラブル防止のためチューニングは行わず弦を緩めた状態でお渡し致します。◆ 必読 ご購入前に必ず気になる点はコメントください。 ⚠️期間に応じて順次お値下げしております! お値下げ交渉はご遠慮しております。 ご希望金額になりましたらご購入お願い致します。 販売商品は1度人の手に渡った中古品です。 神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をご遠慮ください。 コメント無しでの即購入OKです。 メルカリルールに従い専用の取り置きはしておりません。先に購入された方を優先致します。 他サイトで出品しているものもあるため、 商品ページは予告なく削除する場合がございます。

