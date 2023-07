お礼や感謝伝えるプチギフト ✨美品✨ GUCCI ショルダーバッグ GG柄 グッチプラス ロゴ金具 ネイビー ショルダーバッグ

60~70年代に生産が開始され80年代で廃盤になった幻のライン、"GUCCI Plus"

その為、数が少ないのでマニアのコレクションとして近年、人気が高まっており価値も高騰しております。

✿ブランド名

GUCCI

グッチ

✿アイテム

ショルダーバッグ ポシェット サコッシュ

かばん カバン 鞄 バッグ バック bag スクエア

肩がけ 肩掛け 斜めがけ 斜め掛け クロスボディー

GG柄 GGプラス グッチ プラス plus

ロゴ金具 ゴールド金具 オールドグッチ OLD GUCCI

ヴィンテージ ビンテージ vintage

✿カラー

ネイビー、紺

ゴールド、金

✿素材

PVC

レザー 本革

✿サイズ

タテ 18㎝

ヨコ 15㎝

マチ 4.5㎝

ショルダー丈 146㎝

⚠多少の誤差はご容赦下さい

本体開閉:ファスナー

内側 フリースペース 1

✿商品の状態

目立つダメージ無く、まだまだ気持ち良くお使い頂けます。

ベタつきや粉吹き等も無いため、すぐにご使用頂ける商品です!

✿購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済の正規品です。ご安心してお買い求め下さいませ。

ーーーーーー

⚠︎︎状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。

分からない事があればお気軽にコメント下さい。

⚠︎︎あくまで中古品のため、完璧なものを求める方、神経質な方はご遠慮下さい。

⚠サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認頂くようお願いいたします。

⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付属しません。

✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

他にも商品多数出品しております♡°˖

#Louisの商品一覧

是非チェックして見て下さい(*ᴗˬᴗ)⁾⁾♡

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

管理番号:sop06210946

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

60~70年代に生産が開始され80年代で廃盤になった幻のライン、"GUCCI Plus" その為、数が少ないのでマニアのコレクションとして近年、人気が高まっており価値も高騰しております。✿ブランド名GUCCIグッチ✿アイテムショルダーバッグ ポシェット サコッシュかばん カバン 鞄 バッグ バック bag スクエア肩がけ 肩掛け 斜めがけ 斜め掛け クロスボディーGG柄 GGプラス グッチ プラス plusロゴ金具 ゴールド金具 オールドグッチ OLD GUCCIヴィンテージ ビンテージ vintage ✿カラーネイビー、紺ゴールド、金✿素材PVCレザー 本革✿サイズ タテ 18㎝ ヨコ 15㎝ マチ 4.5㎝ショルダー丈 146㎝⚠多少の誤差はご容赦下さい 本体開閉:ファスナー 内側 フリースペース 1✿商品の状態目立つダメージ無く、まだまだ気持ち良くお使い頂けます。ベタつきや粉吹き等も無いため、すぐにご使用頂ける商品です!✿購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済の正規品です。ご安心してお買い求め下さいませ。ーーーーーー⚠︎︎状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。分からない事があればお気軽にコメント下さい。⚠︎︎あくまで中古品のため、完璧なものを求める方、神経質な方はご遠慮下さい。⚠サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認頂くようお願いいたします。⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付属しません。✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧他にも商品多数出品しております♡°˖#Louisの商品一覧 是非チェックして見て下さい(*ᴗˬᴗ)⁾⁾♡୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧管理番号:sop06210946

