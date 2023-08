CRAZY CREEKとクライミットとのコラボのエアチェア

実寸およそ 93×43cm

数年前に購入しましたがアウトドアでは使う機会がなく、一時期、室内でアウトドアチェアに乗せたり、床に置いたりして使いました。

最近はエアマットの空気を抜いて丸めてしまっておりました。

バックルを留めてチェア仕様にするのはもちろん、平らに置いて2人並んで座ることも。

また中身のエアマットは取り出せるのでスリーピングマットなど単独でとしても活用可能。

(以下販売サイトより引用したもの。特徴が分かりやすいです)

クレイジークリークといえばオリジナルチェアでとても有名ですが、そのオリジナルチェアの携行コンパクト性を損なわずに座り心地をラグジュアリーにしたものがこのエアチェアコンパクト。

革新的なエアマットを次々とリリースしているKLYMIT社と共同開発の上で誕生したプロダクツとなります。

内部にKLYMIT社の特製エアマットを仕込むことで座り心地が格段に向上。

さらに座面、背面共にカーボンフレームをそれぞれ2本ずつ取り入れることで、

しっかりと体重を支えてくれるようになっています。

:

⚠️ご検討頂ける方は以下必ず確認下さい

青い部分に液体か何かのシミあり。

ぱっと全体を見た時に見目立つ感じではないですが光の当て方で何ヶ所かに見受けられます。

うまく写真に映らなかったので一部分の画像を載せました。

同じようなん感じのシミが複数あると思って下さい。

それ以外、中古としては綺麗な状態だと思います。

空気を入れる部分は直接口で吹き込みます。

アルコールで掃除しましたが衛生面で神経質な方はご購入お見送り願います。

白いタグは切ってしまいました。(画像参照)

箱、プチプチなし、袋へ入れるだけの簡易包装で発送。

収納方式···折りたたみ式

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

