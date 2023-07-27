大人も着やすいシンプルファッション バートル　19v ファン　バッテリー　マットイエロー　ミルスグリーン　 限定品 扇風機

バートル ファンバッテリーセット

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バートル2023年 扇風機スパイダーレッドファン×ブラックバッテリー19V空調服

AC360 バッテリー/ミルスグリーン

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AC371 ファン/マットイエロー

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☆バッテリーはブラックに変更可能です￼☆

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☆値下げ不可☆

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【セット内容】

バートル 空調服 バッテリー ファンセット

ファン×2,ファンケーブル×1,ファンフィルター×2,取扱説明書/保証書×1

SHARP 扇風機 PJ-P2DS-W WHITE 開封・通電のみ

リチウムイオンバッテリー×1,充電器×1,取扱い説明書/保証書×1

dyson ダイソン 扇風機 AM02 エアマルチプライアー タワーファン



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ファンバッテリーセット

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バートル 限定

商品の情報 ブランド バートル 商品の状態 新品、未使用

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バートル 2023年19V黒バッテリー 黒ファンセット【AC360&AC370】【動作良好】ダイソン Cool タワーファン AM02ダイソン dyson HOT + COOL AM09 2019年製造空調服 ベスト フルセット【バートル AC1034D 色33 KS-10ltd】