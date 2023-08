大人気の フェラガモ 【美品】サルヴァトーレ ガンチーニ イタリア製 ローファー モカシン ドレス/ビジネス

【美品】Salvatore Ferragamo サルヴァトーレ フェラガモ ガンチーニ モカシン ローファー 革靴 レザー イタリア製 61/2 EEE 黒 シルバー

-BRAND-

Salvatore Ferragamo

サルヴァトーレ フェラガモ

-ITEM NAME-

ガンチーニ モカシン ローファー 革靴 レザー

◆生産国◆

イタリア製

MADE IN Italy

-COLOR-

黒

シルバー

-RANK-

美品

-SIZE-

表記サイズ

61/2 EEE

全長 28cm

横幅 10 cm

-COMMENT-

革質が驚くほど良くソールもヘリがあまり無いので、

これから末長くご着用頂けるアイテムです。

一般社団法人 日本流通自主管理協会(AACD)加盟店、

ブランドオークションからの仕入れで、真贋鑑定済みの正規品です。

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、

当店”状態の良いもの”しか扱いませんので是非この機会にご検討下さいませ。

お手元に届いてから気持ちよく使っていただく為に

専門の磨き業者にてお手入れしてもらっています。

ご安心してお買い求め下さい。

※シューズキーパーは付属しません。

-CAUTIONPOINT-

即購入対歓迎です!

ご興味のある方は是非ご検討下さい♪

あくまで古着となりますので小さな汚れがある場合がございます、

完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませ。

◆商品は、丁寧な梱包をして発送させていただきますので安心してご購入ください。

◆ご注文確認後、迅速に発送させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

