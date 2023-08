☆ご覧頂き有難うございます。

☆ワンピース 海外GK フィギュア A+ studio スタジオ 海外限定 正規品【ジーザス・バージェス】全1種。黒ひげ海賊団。ティーチ/シリュウ/青雉/ラフィット/ヴァン・オーガー/ピサロ

こちらの商品は海外メーカー製造のA+ studio製品になります。

海外より新品にて取り寄せした商品です。

新品未使用品。

数百体のみ手作業による限定生産品で、大変希少な商品になります。

検品の為 開封しています。

ワーコレサイズ。高さ約10cm.

エフェクト台座+青台座 2種。

化粧箱付き。

☆製作チーム:A+スタジオ。

☆製作方式:手作業で製作。

☆製品材料:PU+樹脂+ポリストーン。

☆樹脂GKフィギュア。

塗装が美しく高級感がある。耐光、耐熱、耐水。細部の変形が起こり難い。

当方は喫煙者ではありません。

※商品は予告なく取り消す場合がありますので、ご了承下さい。

※ご購入後のキャンセル・返品は対応致しかねますので、よくお考えになった上での購入をお願い致します。

☆検索ワード

ワールドコレクタブル

コレクタブル

百獣海賊団

ワーコレ

wcf

リペイント

改造

pop

p.o.p

再販

maximum

neo-DX

limited

海外GK

ガレージキット

一番くじ

覇気

ギア4

バウンドマン

スネイクマン

ヤマト

海軍中将

海軍大将

センゴク

ガープ

クザン

黄猿

赤犬

藤虎

緑牛

スモーカー

たしぎ

金獅子

シキ

ルフィ

ゾロ

チョッパー

サンジ

ナミ

ウソップ

フランキー

ロビン

ブルック

ジンベエ

キッド

カイドウ

キング

ジャック

七武海

四皇

ジンラミー

サボ

コアラ

ドラゴン

エース

ドレスローザ

ドフラミンゴ

クロコダイル

クマ

モリア

ミホーク

カタクリ

ビッグマム

スムージー

トラファルガー・ロー

ボア・ハンコック

コラソン

赤髪

シャンクス

不死鳥

マルコ

ベラミー

白ひげ

ティーチ

シリュウ

ラフィット

ヴァン・オーガー

ピサロ

カタリーナ・デポン

バスコ・ショット

ドクQ

フィギュアーツ

zero

人気タイトル...ワンピース(ONE PIECE)

フィギュアシリーズ...Portrait.Of.Pirates(POP)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

