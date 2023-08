【超新作】 USA製 Tシャツ スタートレック STAR TREK ムービー映画 宇宙 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

☀☀☀プロフィール確認後、

やや使用感ありますが、概ねコンディション良好です。状態は画像で確認して下さい。

カラーはブラック

表記サイズは「LARGE」

身幅→52 肩幅→50 着丈→74 袖丈→22

素人採寸です。誤差はお許しください。

☀☀☀プロフィール確認後、コメント&手続きをお願いします☀☀☀ STANLEY DESANTIS スタンリーデサンティスSTAR TREK スタートレック Tシャツ ティーシャツ カットソー 映画 ムービー 宇宙 銀河 レトロ ビンテージ ヴィンテージ VINTAGEアメリカ製 MADE IN USA 90s 90年代 copyright コピーライト入り 正規品 100% COTTON コットン やや使用感ありますが、概ねコンディション良好です。状態は画像で確認して下さい。カラーはブラック 表記サイズは「LARGE」身幅→52 肩幅→50 着丈→74 袖丈→22素人採寸です。誤差はお許しください。✨✨まとめ買い歓迎✨✨⚡⚡プロフィール確認お願いします⚡⚡11s1301

