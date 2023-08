COMOLI 21SS

デニム ジャケット

型番 T01-01003

カラー ブラック/エクリュ

サイズ 2(6枚目の写真をご参考に!)

片手に収まる程度ですが、着用しました。

自分では着こなせませんでした涙

ご理解お願いいたします。

以前のモデルと違い、黒糸と生成りの糸に変更し、奥行きある表情に変更しています。

昔のデニムのような凸凹感を出す仕上げ方法を採用しています。

material :Cotton 100%

お値下げ受け付けますが、大幅なお値下げは受け付けられません。ご了承くださいませ!!

#COMOLI

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コモリ 商品の状態 未使用に近い

