ご覧頂きましてまことにありがとうございます♪

出品している商品は全て自主流通管理協会(AACD)に

加入している店舗やブランドオークションで購入している

鑑定済みの正規品になります。

安心してご購入下さい^ ^

〇アイテム

BEAMS PLUS

ビームスプラス

ブレザージャケット、紺ブレ、

段返し三つボタン、3Bシングル、

3ボタン、サイドベンツ、開け見せ、

アンコン、金ボタン、ゴールドボタン、

パッチポケット、肩パッドなし、

背抜き、軽い、オールシーズン、

コンバットウール、コーデュラナイロン、

カジュアル、パーティー、2次会、

ゴルフ、セレモニー、

入学式、入園式、卒業式、卒園式、冠婚、

〇サイズ S

着丈68cm

肩幅41cm

身幅50cm

袖丈57cm

平置き実寸。

素人採寸のため誤差はご容赦ください。

着画はお断りいたします。

〇状態

目立った傷もなく美品です。

〇カラー

ネイビー 紺 NAVY

〇素材

表生地:

ウール55% 羊毛

ナイロン25%

ポリエステル20%

胴裏地:

キュプラ100%

袖裏地:

キュプラ100%

〇配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ビームスプラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

