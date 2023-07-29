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【破格値下げ】 DIOR　カードケース 名刺入れ/定期入れ

商品の説明

置いたままになっていた小物を出品させていただきます。
PRADA プラダ サフィアーノトライアングル コインケース　日本ラスト1点
付属品などはございませんが使わないままで保管していたので「未使用に近い」とさせていただきました。
Paul Smith シティエンボス 名刺入れ
宜しくお願い致します。
新品未使用 ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ

TUMI パスポートケース
カラー：ネイビー
大人気☆GIVENCHY☆ジバンシー☆レザー☆カードケース☆グレー！！
縦8cm、横10cm
【極美品】ルイヴィトン 名刺入れ エピ アンヴェロップ カルト ドゥ ヴィジット
カードポケット７か所

ベルルッティ　パスポートケース

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ブランドクリスチャンディオール
商品の状態未使用に近い

超美品☆ヴィトン 【タイガ】【名刺入れ】オシャレ☆S24
置いたままになっていた小物を出品させていただきます。付属品などはございませんが使わないままで保管していたので「未使用に近い」とさせていただきました。宜しくお願い致します。カラー：ネイビー縦8cm、横10cmカードポケット７か所

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ブランドクリスチャンディオール
商品の状態未使用に近い

【破格値下げ】 DIOR　カードケース 名刺入れ/定期入れ

39分钟前

【破格値下げ】 DIOR　カードケース 名刺入れ/定期入れ

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DIOR | 【日本限定】Lady Dior コンパクト ジップ カードホルダー

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楽天市場】クリスチャンディオール Christian Dior レディディオール

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国内即発 LADY DIOR フラグメントケース ジップカードホルダー

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クリスチャン・ディオール カードケース サドル SADDLE レザー S5611CCEH Christian Dior カード入れ 黒 :8644794:GALLERY-RARE - 通販 - Yahoo!ショッピング

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