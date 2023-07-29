【破格値下げ】 DIOR　カードケース 名刺入れ/定期入れ

置いたままになっていた小物を出品させていただきます。

PRADA プラダ サフィアーノトライアングル コインケース 日本ラスト1点

付属品などはございませんが使わないままで保管していたので「未使用に近い」とさせていただきました。

Paul Smith シティエンボス 名刺入れ

宜しくお願い致します。

新品未使用 ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ



TUMI パスポートケース

カラー：ネイビー

大人気☆GIVENCHY☆ジバンシー☆レザー☆カードケース☆グレー！！

縦8cm、横10cm

【極美品】ルイヴィトン 名刺入れ エピ アンヴェロップ カルト ドゥ ヴィジット

カードポケット７か所

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 未使用に近い

置いたままになっていた小物を出品させていただきます。付属品などはございませんが使わないままで保管していたので「未使用に近い」とさせていただきました。宜しくお願い致します。カラー：ネイビー縦8cm、横10cmカードポケット７か所

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 未使用に近い

ベルルッティ パスポートケース超美品☆ヴィトン 【タイガ】【名刺入れ】オシャレ☆S24