国内外の人気！ OF FEAR GOD HOODIE UNION ETERNAL パーカー

FEAR OF GOD

UNION X FEAR OF GODのコラボレーションアイテム。フロントとバックにプリントが施され左袖には「Fear of God」のブランドロゴ。

サイズ

L

新品未使用品

直営店にて購入

【FEAR OF GOD】

Fear of God (フィア オブ ゴッド) は、2013年にロサンゼルスのデザイナーJerry Lorenzo(ジェリー・ロレンゾ)によって設立されたファッションブランド。時代を超越したウェアラブルな衣服を作りアメリカの表現を独自に解釈し現代文化の象徴となっている。高級素材と精巧な職人技による熟考され洗練された融合により他にはないユニークなスタイルを創り出している。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フィアオブゴッド 商品の状態 新品、未使用

FEAR OF GOD

UNION X FEAR OF GODのコラボレーションアイテム。フロントとバックにプリントが施され左袖には「Fear of God」のブランドロゴ。

サイズ

L

新品未使用品

直営店にて購入

【FEAR OF GOD】

Fear of God (フィア オブ ゴッド) は、2013年にロサンゼルスのデザイナーJerry Lorenzo(ジェリー・ロレンゾ)によって設立されたファッションブランド。時代を超越したウェアラブルな衣服を作りアメリカの表現を独自に解釈し現代文化の象徴となっている。高級素材と精巧な職人技による熟考され洗練された融合により他にはないユニークなスタイルを創り出している。

