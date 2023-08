お気持ち価格頑張れますのでお気軽にコメントください(^^)

マルネコ様専用 グッチ ハイカットスニーカー



FW7051 SST SLIPON スーパースタースリッポン

《アイテム》

サロモン トレイルランニングシューズ XA ELEVATE WOMEN 25cm

PRADA ソックススニーカー 伸縮性 ストレッチ エスパドリーユ ロゴ ラメ

New Balance 992EB (23cm)



GUCCI エースビー スニーカー スリッポン 白 美品

《カラー》

【美品✨箱あり】GUCCI☆レザースニーカー☆24cm☆ホワイト☆ロゴマーク付き

グレー 黒 ブラック

Nike WMNS Dunk Low "Rose Whisper" W26cm



バンクシーコラボ☆★にゅ〜ず

《サイズ(cm)》

NIKE DUNK LOW ESS " REVERSE UNC " 24.5cm

ソール全長:約24.2

KENZO エスパドリーユ タイガー 刺繍 スリッポン

横幅(一番広いところ):約8.1

コンバースALL STAR 100 TREKWAVE OX



NIKE AIR VAPORMAX FLY

《状態》

大人気タグ付き新品未使用 24㌢ ニューバランス 530sh

【SA】室内で数分程試着をしました。とても良い状態かと思います◎

【美品】PaulSmith ポールスミス うさぎ柄 キャンバススニーカー



エアジョーダン5 レトロ ブルーバード

S:新品の未使用品

新品 厚底コンバース ランスターモーション23cm 黒 韓国

SA:未使用に近い極美品

新品 限定 GUCCI×DISNEY エーススニーカードナルド 21㎝

A:着用感の少ない美品

stussy エアフォース1 NIKE

AB:多少使用感はあるが十分に着て頂ける品

新品 NIKE ウィメンズ エアリフト BLOSSAM FIELD PACK

B:一般的な中古品

NIKE LDWAFFLE/SACAI 23.5cm

C:使用感のある品

New Balance MR530AA ベージュ 23.5㎝ 新品未使用

D:大きなダメージ等ある品

【新品未使用】New Balance MR530GN 22.5

E:ジャンク、訳アリ品

【新品未使用】New Balanceニューバランス M2002RXC 23.5



ルイヴィトン LOUIS VUITTON スニーカー モノグラム 23.5

✔当方家族タバコも吸いませんしペットも飼っておりません。

アディダス!23センチ



PUMA × HARIBO ・スニーカー & エコバッグ(赤)セット

細部までを全て載せることはできません、完璧を求める方、神経質な方はご購入お控えください。

ニューバランス BB550PLA 24センチ



CONVERSE ALL STAR Ⓡ TREKWAVE HI 23.5

購入後、もし記載と違うような不備があれば評価前に御一報お願い致します!(_ _)

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド プラダ 商品の状態 新品、未使用

