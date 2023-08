国内最安値！ ストーンアイランド　STONE ISLAND パーカー　スウェット パーカー

商品: Stone island(ストーンアイランド)

パーカー プルオーバー スウェット

価格: (参考) 58,000円(税込)

素材: コットン

いろ: ブラック/黒

size: Mサイズ

❗️シーズンオフ価格❗️

肩幅:44

身幅:55

着丈:71

袖丈:64

付属: なし

宜しくお願いいたします。

洋服の他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、Burberryなどsimpleで上品なカバンを多数出品しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。

ポケット···あり

季節感···春、夏、秋、冬 317

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ストーンアイランド 商品の状態 新品、未使用

