憧れ ☆ FANATIC TRICKMASTER ジブ パーク グラトリ スノーボード ボード

☆ご観覧いただき

DC トースタイン 150

有難うございます(^-^)♪

☆ FANATIC TRICKMASTER ジブ パーク グラトリ スノーボード



18-19 BURTON バートン PROCESS FLYING V

◾新品チューンナップ済み

サロモン ボード(板のみ)22-23モデル

【未滑走品です】

スノーボードセット/nitro 142/burton 23.5

◾2年前shopにてスペアボードとして購入しました。

ノア noah スノーボード キャンバー 143

◾購入時shopにてチューンナップ&機械式ホットWax施工済みです!

バートン chicklet 110 ダリング済 キングス用

◾残念ながら雪山へ行く回数が減りましたので出品いたします!

22-23モデル・ジョーンズマウンテンツイン 146cm

◾この雪板1本でフリーラン&グラトリ&パークなど雪山を楽しめるハイエンドなツインチップボードです♪

BURTON バートン LEXA レディース 142cm スノーボード



Burton アフタースクール after school 80cm

◾モデル 19-20FANATIC

アライアンボードとシューズセット

TRICK MASTER 153

K2 PARTY PLATTER 152 TONY HAWKコラボモデル

ファナティック

Salomon The Villain スノーボード

トリックマスター

011 artistic. FLAT KING SPIN(フラットキングスピン)

153cm

メンズ スノーボード 3点セット



ユウキ様専用 スノボード

⚠️商品状態は写真にてご判断下さい。

スノーボード、ビンディング、ブーツ、ケース

⚠️商品は再利用梱包材料にて発送しますので予めご了承ください。

Bataleon Party Wave 148 19-20モデル

⚠️新古品ではありますが返品交換は御遠慮頂きます。

FLOWの板とバインディングセット 送料込み

⚠️販売価格には送料も含みます、そのため大幅な値引きは考えておりませんので予めご理解下さい。

スノボード3点セット(ボード、ブーツ、ビンディング)+ケース付き

⚠️上記の件ご理解のうえ、御購入ご検討のほど宜しくお願いします。

yonex achse 150 おまけ付き

神経質な方はご遠慮ください。

VOLCOM SNOWBOARD ボルコム スノーボード 板 激レア



Burton Backseat driver バートン スノーボード

ソールカラー···ホワイト

Burton Johan 162

形状···キャンバー

サロモン ハックナイフhuck knife 155cm

タイプ...フリースタイル、グラトリ、パーク

眞空雪板等 零戦 スノーボード

セット...ボード単品

gentemstick THE SNOW SURF Mermaid

モデル年式...19-20モデル

商品の情報 商品のサイズ 150cm-155cm未満 ブランド ファナティック 商品の状態 新品、未使用

