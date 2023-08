90s Y2K マルチポケット ボンテージパンツ ドルガバ 00s

他のボンテージ、ワーク、カーゴパンツ等のパンツも

出品中です⤵︎ ⤵︎

#旧古着カーゴパンツ

ウエスト 約38cm

わたり 約28cm

股上 約22cm

股下 約78cm

裾幅 約20cm

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください

目立った汚れ傷等はありませんが掲載画像確認のうえあくまで中古品としてのご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします

ノーブランド品ですが

カーゴパンツ、ポケットデザイン、ジップデザイン

裾部分の止血テープ、微フレア等

ディテール満載のカーゴパンツとなっております。

Virgil Abloh(ヴァージルアブロー )やTravis Scott (トラビススコット )等がこのようなボンテージパンツ パラシュートパンツ ミリタリーパンツをよく着用していましたよね。

アンダーカバー undercover number (n)ine ナンバーナイン

ポロ ラルフローレン polo Ralph Lauren

DOLCE&GABBANA ドルガバ 等好きな方にはオススメな1本となっております。

アーカイブ archive ヴィンテージ vintage

cc

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

