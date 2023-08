最旬トレンドパンツ FCRB☆NIKE ストライプジャージジャケット ブレザー テーラードジャケット テーラードジャケット

売れるまで毎日値下げしていきます。

値下げ時間は21:00〜22:00の間です。

今すぐ欲しい方はご希望のお値段を提示ください。

タッチの差での売り切れはご了承ください。

世界中から集めた古着を出品しています。

#The_N の出品一覧はこちら❗️❗️

■仕様

カラー···ブルー

柄・デザイン···ストライプ

素材···ジャージ

FCRBのストライプジャージジャケットです。

スポーツカジュアルなシーンで着回しできるデザインです。

■Mサイズ

【実寸】

身幅:56cm

肩幅:55cm

袖丈:56cm

着丈:68cm

※※多少の誤差はご了承下さい,

■商品の状態

新品未使用タグ付き

====

■圧縮して発送しますので畳みシワ等はご了承下さい。

到着後,早目に開封をお願いします。

【その他】

不明点はお気軽にご質問ください。

管理番号:1244

S0.4

#nike

#ナイキ

#FCRB

#FCRealBristol

#エフシーレアルブリストル

#FCレアルブリストル

#レアルブリストル

#ソフ

#SOPH

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

