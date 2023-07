フランシュリッペ Lサイズ さくらんぼ パフワンピース

ブランドクローズしたフランシュリッペより発売されたさくらんぼ柄のかわいいワンピースです。

たくさんのこだわりがある、とても手の込んだ品です。

*画像3……襟の内側にはコットンレース、縁にはゴールドと赤の糸が使用されています。

*画像4/5……裾にはキラキラと光るストーンがあしらわれています。

*画像6……上半身は、さくらんぼプリントのやわらかいコットンを使用。

*画像7……下半分には、デイジーの透かし刺繍が施されたさくらんぼプリントの硬めのコットンを使用。

*画像8……ウエスト部分は、リボンで調節可能。生地の境目がグラデーションのように見えます。

【サイズ】FL5

【素材】綿100%

こちらは新品、未使用(試着もなし)、タグ付きで、喫煙者とペットのいない自宅で保管していました。

定価¥25920(税込)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フランシュリッペ 商品の状態 新品、未使用

