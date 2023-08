喜ばれる誕生日プレゼント 【新品】ロンハーマン　RHC別注　ニューエラ キャップ キャップ

ご覧いただきありがとうございます。

New Era for RHC ニューエラとロンハーマンのコラボキャップ。

生産数も少なくなかなか手に入らないと思います。

ツバは若干アーチがついた形です。

採用了厚重感的3D刺繡。

背面是《RHCA》的刺繡。

其側面還刺繡著NEWERA的標誌。

状態 未使用

カラー・・・ブラック

一番人気のブラックになります。

カラーはブラック、コットン素材、サイズはフリーです。

形···ベースボール

即完売したニューエラ×ロンハーマン コラボキャップになります。

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

