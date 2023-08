Nike Air More up Tempo "White/Black/University Red

ナイキ エアモアアップテンポ ホワイト/ブラック/ユニバーシティレッド

ストリートで人気を誇る"AIR MORE UPTEMPO(エア モア アップテンポ)"から、白黒のモノトーンでまとめた

1996年にデザイナーのウィルソン・スミスが手掛けた"AIR MORE UPTEMPO"は、つま先からヒールにいたるまで、エアを搭載したことを視覚的に訴えかける、大胆な"A-I-R"の文字を配置して大きな話題を呼んだ。

ビジュアルのインパクトのみならず、機能面でもすぐれており、ソールには三分割したエアを搭載してクッショニング性を高めている。

ホワイトベースにブラックの文字をのせたスタイリッシュな配色

さし色にはレッド

また通常モデルとは異なり、このシューズを初めて着用した"SCOTTIE PIPPEN(スコッティ・ピッペン)"を讃えるロゴがヒールタブに入る

シーン···バスケットボール

メインカラー···ホワイト、ブラック、レッド

人気モデル···NIKE エアモアアップテンポ(モアテン)

スニーカー型···ハイカット(High)

スニダン価格37,780円(6/26現在)

出品者の中古品です。美品だと思います。最後の画像にある通り、ナイキの黒ソックスの繊維がついてしまっています。ご理解いただける方のみ購入をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

