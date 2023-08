○アイテム

裏地 :なし

スリット:なし

伸縮性 :なし

透け感 :なし

○サイズ

サイズ表記:38

肩幅:32㎝

身幅:41㎝

総丈:80㎝

ウエスト:31㎝

ヒップ:44㎝

平置き実寸。

着画はお断り致します。

○状態

特記するようなダメージや汚れなく状態いいです!

まだまだ末長くお使い頂けます!

○カラー

マルチカラー

○素材

コットン:100%

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

○配送

簡易梱包にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますので予めご了承下さい。

ご購入前にプロフィールの確認をお願い致します。

nina mew フラワー ワンピース ブラック ❤︎ ニーナミュウ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レッドヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

