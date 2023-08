数量限定セール 【GBA】ゲームボーイアドバンス IPSカスタム 携帯用ゲーム本体

■状態・仕様

newニンテンドー3DSLL パールホワイト 任天堂 Nintendo

・基盤以外のパーツ全て新品です。

・動作確認済みです

・最新ラミネート版IPSカスタム(OSDメニューによる画面設定)

・サウンドアップ

■カスタム…

・ラミネート版のIPS搭載

(メニューによる画面設定可能)

・音量アップモジュール

・高音質スピーカー

■操作方法

〜OSDメニュー〜

セレクト・L・Rボタンを操作し、メニュー画面を表示させ、様々な設定が可能です。

・画面の光度調整

・色味変更

・ピクセル変更

■メンテナンス等

・無水エタノールを用いた基盤洗浄

・エアダスター等で清掃済み

■付属品

・本体

■発送について

・匿名配送にて発送致します!

・48h以内発送致します(即日を心がけています)

・梱包は緩衝剤を用いた簡易方法となります。

■その他

・こちらにて値下げ等の操作をしておりますので、

大幅な値下げ交渉等は、お控え下さい。

・質問は24h以内に返答いたします。

お気軽にお声掛け下さいm(_ _)m

検索用

#ゲームボーイアドバンス#GBA#GAMEBOYADVANCE#Nintendo#ニンテンドー#任天堂#レトロゲーム#IPS#IPSカスタム#レトロゲーム

203

商品の情報 ブランド ゲームボーイアドバンス 商品の状態 未使用に近い

