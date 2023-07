【即日発送】 kuboraum サングラス innerraum サングラス/メガネ

カラー···ブラック

素材···メタル

レンズ形···ラウンド

kuboraumのハイエンドライン、innerraumのサングラスです。

限定生産で世界にも数が少なく、日本に入ってきているのは70本以下だったと記憶しています。

ベルリンの友人に平で購入してもらい、12万円程度でした。

普段kuboraumのアイウェアは、

Dior / コムデギャルソン / Yohji Yamamoto / alyxなどと合わせて着用しており、

クラス感もありつつストリートの雰囲気もあるとてもいいデザインだと思っています。

価値がわかる方にお譲りしたく考えています。

初週だけセール価格で出品します。

お気軽にご質問・ご要望をコメントしてください。

商品の情報 ブランド クボラム 商品の状態 未使用に近い

