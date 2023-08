ご覧いただきましてありがとうございます(*^∇^*)

お取引は交渉中であっても、ご購入いただいたお客様が最優先となります。

「無言での即購入・お取引も大歓迎でございます♪」

[商品のランク・早見表]

N:新品

S:新品同様

SA:極美品

A~AB:全体的には綺麗

B:良品

BC:一般的な中古品

C~D:ダメージが多い中古品

J:ジャンク品

ダメージ:極小・小・中・大

[商品の状態]

"ランク:S 超美品

型崩れ(極小)、薄汚れ(極小)、擦れ(極小)、使用感(極小)"

[商品の詳細]

管理番号:A-5726

素材:デニム コットン

カラー:インディゴ デニム ネイビーブルー

サイズ:"( S )表記w29

ウェスト:37

総丈:104.7

股下:84

裾幅:14.5"

製造国:日本 JAPAN

[商品説明]

"WAREHOUSE(ウエアハウス)WESTRIDE(ウエストライド)

限定のコラボジーンズ

希少 wrangler WESTRIDE セルビッチ w29

丈はオリジナルのままです。

ネットでもなかなか出回らないです。

あともう一枚出してます。"

どのような些細なご質問でも、24時間大歓迎でございます♪

なにとぞよろしくお願いいたします(o^-^o)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ウエアハウス 商品の状態 未使用に近い

