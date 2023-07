ご覧いただきありがとうございます^_^

フォローして頂ければ以下の割引が適用されます。

5000〜9999円 300円引き

10000円〜 500円引き

購入者様専用

#サラの出品部屋

この他にも商品を取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧ください(^^)

〇アイテム

TO BE CHIC トゥビーシック

セットアップ フォーマル

リボン りぼん

入学式 卒業式 入社式 ビジネス 入園式

卒園式

ジャケット

スカート

三陽商会

◯付属品

ボタン

◯アイテム機能

◯型番

○サイズ

○ジャケット40

フォーマルスーツ

肩幅35cm

着丈47.5㎝

身幅42.5㎝

袖丈51cm

○スカート 38

ウエスト62cm

スカート丈56.2cm

ヒップ84cm

スリット丈20cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

未使用✨

○カラー

黒 ブラック

○素材

ジャケット

表地 綿72% コットン

ナイロン 26%

ポリウレタン2%

裏地 ポリエステル

スカート

表地 綿72% コットン

ナイロン 26%

ポリウレタン2%

裏地 ポリエステル

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

◯購入元

大手リサイクルショップ(鑑定済み)

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号: 0315-0410 -0995-328

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トゥービーシック 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます^_^フォローして頂ければ以下の割引が適用されます。5000〜9999円 300円引き10000円〜 500円引き#サラの出品部屋この他にも商品を取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧ください(^^)〇アイテムTO BE CHIC トゥビーシックセットアップ フォーマルリボン りぼん入学式 卒業式 入社式 ビジネス 入園式卒園式ジャケット スカート 三陽商会◯付属品 ボタン◯アイテム機能◯型番○サイズ○ジャケット40 肩幅35cm 着丈47.5㎝ 身幅42.5㎝ 袖丈51cm○スカート 38ウエスト62cmスカート丈56.2cmヒップ84cmスリット丈20cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態 未使用✨○カラー黒 ブラック○素材ジャケット表地 綿72% コットン ナイロン 26% ポリウレタン2%裏地 ポリエステルスカート表地 綿72% コットン ナイロン 26% ポリウレタン2%裏地 ポリエステル○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。◯購入元大手リサイクルショップ(鑑定済み)ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 管理番号: 0315-0410 -0995-328

