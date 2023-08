【セット内容】

たまごっちスマート本体、

取扱説明書、充電ケーブル、

たまスマカード ONE PIECE

フレンズ(未開封品)

たまスマカード 1996フレンズは、

付属しておりません。

1996フレンズは、

たまごっちスマート本体に

ダウンロード(DL)してありますが、

発送前に全てリセットする

予定です。

代わりに、

たまスマカード

ONE PIECEフレンズ(未開封品)

をセットでお付け致します。

たまごっちスマート本体

ゴムバンド部分に

若干のヨゴレがございます。

商品到着後の

ご意見・ご返品は

ご遠慮ください。

人気タイトル···たまごっち

商品の情報 ブランド バンダイ 商品の状態 未使用に近い

【セット内容】たまごっちスマート本体、取扱説明書、充電ケーブル、たまスマカード ONE PIECEフレンズ(未開封品)たまスマカード 1996フレンズは、付属しておりません。1996フレンズは、たまごっちスマート本体にダウンロード(DL)してありますが、発送前に全てリセットする予定です。代わりに、たまスマカード ONE PIECEフレンズ(未開封品)をセットでお付け致します。たまごっちスマート本体ゴムバンド部分に若干のヨゴレがございます。商品到着後のご意見・ご返品はご遠慮ください。人気タイトル···たまごっち

