お手軽価格で贈りやすい 【超ヴィンテージ】API 560A ペア シリアル連番 レコーディング/PA機器

動作確認済み
(未使用品！)RC-1 Loop Station☆アダプターとチューナー付き☆
市場に中々出ないAPI 560Aです。
Limetoneaudio Focus NX コンプレッサー 元箱あります
7年ほど前にアメリカのVintageKingで購入しました。
Altec 1593A Amplifier ビンテージアンプ
NEUMANN TLM107クローン マイク
機材整理の為出品します。
DRAWMER 1960【マイクプリ/チューブ・コンプレッサー】
TC-Helicon VoiceTone C1(オートチューン)
追記
MGP24X
4.16に改めて動作確認しました。
Ex-pro ワイヤレス B12 ギター ベース 送信機 受信機
•EQガリや接触不良もなく、正常動作を確認しました。
EBS MicroBass 3
•169,170ともにインプットボタンを押すと、わずかなガリがありました(インプットボタンなので、イコライジングには影響ございません。)
【新品・未使用】Line 6 XD-V55HS デジタルワイヤレスマイクシステム
•170の方のInputのアクティブライトが着きませんでした。
The Brick “Massive”Mod（floatia designs）
【kurinezumi4様専用】Crews Maniac Sound SP112
ヴィンテージ機材としては良い状態だと思います。
shure SM57 LEC mod （Rock on company取扱)
sasamo(・∀・)様 専用
Blue Microphones Yeti X フラグシップ BM600X
動作確認済み市場に中々出ないAPI 560Aです。7年ほど前にアメリカのVintageKingで購入しました。機材整理の為出品します。追記4.16に改めて動作確認しました。•EQガリや接触不良もなく、正常動作を確認しました。•169,170ともにインプットボタンを押すと、わずかなガリがありました(インプットボタンなので、イコライジングには影響ございません。)•170の方のInputのアクティブライトが着きませんでした。ヴィンテージ機材としては良い状態だと思います。