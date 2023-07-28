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お手軽価格で贈りやすい 【超ヴィンテージ】API 560A ペア シリアル連番 レコーディング/PA機器

商品の説明

動作確認済み
(未使用品！)RC-1 Loop Station☆アダプターとチューナー付き☆
市場に中々出ないAPI 560Aです。
Limetoneaudio Focus NX コンプレッサー　元箱あります
7年ほど前にアメリカのVintageKingで購入しました。
Altec 1593A Amplifier ビンテージアンプ

NEUMANN TLM107クローン マイク
機材整理の為出品します。
DRAWMER 1960【マイクプリ/チューブ・コンプレッサー】

TC-Helicon VoiceTone C1(オートチューン)
追記
MGP24X
4.16に改めて動作確認しました。
Ex-pro ワイヤレス B12 ギター ベース 送信機 受信機
•EQガリや接触不良もなく、正常動作を確認しました。
EBS MicroBass 3
•169,170ともにインプットボタンを押すと、わずかなガリがありました(インプットボタンなので、イコライジングには影響ございません。)
【新品・未使用】Line 6 XD-V55HS デジタルワイヤレスマイクシステム
•170の方のInputのアクティブライトが着きませんでした。
The Brick “Massive”Mod（floatia designs）

【kurinezumi4様専用】Crews Maniac Sound SP112
ヴィンテージ機材としては良い状態だと思います。

shure SM57 LEC mod （Rock on company取扱)

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

sasamo(・∀・)様 専用

Blue Microphones Yeti X フラグシップ BM600X
動作確認済み市場に中々出ないAPI 560Aです。7年ほど前にアメリカのVintageKingで購入しました。機材整理の為出品します。追記4.16に改めて動作確認しました。•EQガリや接触不良もなく、正常動作を確認しました。•169,170ともにインプットボタンを押すと、わずかなガリがありました(インプットボタンなので、イコライジングには影響ございません。)•170の方のInputのアクティブライトが着きませんでした。ヴィンテージ機材としては良い状態だと思います。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

お手軽価格で贈りやすい 【超ヴィンテージ】API 560A ペア シリアル連番 レコーディング/PA機器

19分钟前

お手軽価格で贈りやすい 【超ヴィンテージ】API 560A ペア シリアル連番 レコーディング/PA機器

¥248,000 ¥114,080

(税込) 送料込み
6
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出品者

459613ff935d

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本人確認済
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コメント (16)

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【超ヴィンテージ】API 560A ペア シリアル連番

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