海外並行輸入正規品 8182 良品 OLympus G.Zuiko Auto-W 25mm 2.8 レンズ(単焦点)

【品名】

SONY ソニー SEL24F28G 単焦点広角レンズ F2.8 Gレンズ 軽量

オリンパス OLYMPUS G.Zuiko Auto-W 25mm 2.8

【美品】SMC PENTAX 50mm F1.4 MFレンズ Kマウント

マウント:ペンFマウント

sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS電動ズーム レンズ

.

CANON EF-M 32mm F1.4 STM T0412

【説明】

Nikon nikkor 単焦点レンズ AF 50/1.4 Dタイプ

外観は小傷も少なく、塗装のツヤも十分残っています。

SEL35F18F FE 35mm F1.8 フルサイズ 単焦点

.

くまさん専用です☆3616-2

フロントキャップは薄いガリ傷が1か所有ります。

Super-Takumar 55mmF1.8 定番レンズL523 アダプター付き

.

A.Schacht Ulm Edixa-S-Travelon-A1:1.8/50

全体的に良品といった印象です。

極美品 SONY マウントアダプター LA-EA5 αレンズ Eボディ用

.

新品同様 7Artisans 七工匠 50mm f0.95 フジXマウント

光学はカビがあったため分解清掃しました。

--w様専用-m(_ _)m 他の方は 買えません Planar50 F1.4

カビに関してはおおむね除去できましたが

SIGMA 35mm F1.4 DG HSM Art for CANON

前玉、後玉のフチに薄い曇りがあります。

★超美品★ ニコン Ai NIKKOR 50mm F1.4 #11533

通常光ではわからない程度で

富士フィルム FUJIFILM XF23mm F1.4 R LM WR

撮影に影響はありません。

Canon EF MACRO LENS 100mm 2.8 単焦点 マクロ

.

Contax Carl Zeiss Planar T* 45mm 2

絞り、ヘリコイド共の動作しています。

今だけケース付 シグマ 15㎜ F2.8 FISHEYE EYE EX DG

.

A iニッコールレンズ35mm f2 +レンズフィルター+レンズフード

【外観】

13626実用特価 Canon EF 100mm F2.8 L Macro IS

小傷:少なめ

PENTAX K-7 一眼レフカメラとDA21mmF3.2単焦点レンズセット

アタリ:無

送料無料 限定1個 ロシアレンズ ジュピター9 85mm F2 M42 ケース付

.

Miranda Soligor50mm/1:1.9前期型

【光学】

★美品!★キヤノン Canon EF 28mm F2.8★

レンズ表面の小傷:ほぼ無

VILTROX 13mm F1.4 XF

カビ:無

CONTAX Carl Zeiss Distagon 18mm F4 MMJ

曇り:フチに薄く有

SIGMA マウントコンバーター MC-11 キヤノンEFレンズ/ソニーEボディ

油染み:無

新品級 CANON NEW FD 28㎜ f2.8 レンズ 防湿庫管理 Y690

チリ、埃:ほぼ無

特注品 ライカLマウント helios-103 53mm f1.8

.

Canon キャノン NEW FD 135mm F2 極美品

【動作】

LEICA D SUMMILUX 25mm F1.4 L-X025

絞り:スムーズ

Meyer Optik Gorlitz Trioplan 50mm f2.9

ヘリコイド:スムーズ

CANON EF 14mm F2.8 L Ⅱ USM

.

【美品】canon efレンズ 85mm f1.2L Ⅱ USM

【その他】

◆FE40mm f2.5G 超美品!フィルター付き◆

あくまで中古品で年代物です。

【美品】SIGMA シグマ16mm F1.4 DC DN Lマウント 箱付き

細かくチェックはしていますが

フジノン 富士フィルム FUJIFILM xf56mmf1.2rapd

極小のカビや薄い曇りなど「無」と記載されていても

SMC Takumar 50mm F1.4 M4/3マウントセット L520

見落としや角度、光量によってやっと見える程度のものが

シグマ 28mm F1.8 EX DG MACRO キヤノンEF フルサイズ用

あることがございます。

[美品] Voigtlander NOKTON 25mm F0.25 Type2

撮影に影響があるレベルのものを誤って「無」と

ZEISS BATIS 2/25 25mm F2 SONY FEマウント

記載している場合はもちろん返品対応させていただきますが

Canon 単焦点広角レンズ EF-M22mm F2 STM ミラーレス一眼対応

完璧、新品級をお求めの方や神経質な方はご遠慮下さい。

SALE!Leica DR Summicron 50mm F2 オールドレンズ

.

AIRES H CORAL 35V 1:1.9 45mm

【その他】

【LEEソフトフィルター付き】SAMYANG AF 14mm F2.8 RF

あくまで中古品で年代物です。

SIGMA AF 10/2.8 EX DC FISHEYE HSM F/ニコン

細かくチェックはしていますが

【新品未開封】Canon EF 50mm f/1.8 STM

極小のカビや薄い曇りなど「無」と記載されていても

☆極上品☆PENTAX SMC 6x7 55mm f4 / 広角 中判 レンズ

見落としや角度、光量によってやっと見える程度のものが

ハッセル CF 150mm F4 hassel ハッセルブラッド

あることがございます。

SONY E35mm F1.8 OSS 単焦点 SEL35F18

撮影に影響があるレベルのものを誤って「無」と

レア!!ジナー シナロンWS 210mm ローデンストック アポ・シロナー-W

記載している場合はもちろん返品対応させていただきますが

KIPON キポン Mamiya645-GFX マウントアダプター

完璧、新品級をお求めの方や神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ フォーサーズマウント 商品の状態 やや傷や汚れあり

