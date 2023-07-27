【美品】 ショルダーバッグ chiiiibag Firsthand ch!iibag ショルダーバッグ

柄・デザイン···無地

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素材···スエード

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カラー···ブラック

最終価格GUCCI オフィディアショルダーバッグ

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タグ付き新品未使用です

ジャーナルスタンダード、フレームワーク、イネド、APステュディオ、イエナ

付属品 ショルダー紐

お値下げ☆トリーバーチ☆トートバッグ☆ショルダーバッグ☆美品

定価 17,600円

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商品の情報 ブランド ビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 新品、未使用

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