専門ショップ ティンクロス　マッキーノクルザー カバーオール

フィルソンのティンクロスシリーズ

ティンクロス マッキーノクルザー



商品の情報 商品のサイズ M ブランド フィルソン 商品の状態 傷や汚れあり

フィルソンのティンクロスシリーズオイルコーティングされた15オンスのボディは雨も弾き 棘などから身を守ります。別売りのフードとリプルーフ用のワックス缶もお付けします。かなり丈夫な生地でバブアーとは比べ物にならないくらいタフです。アウトドアでリアルに活躍してくれるワークウエアです。ウールのタイプと違い出回っている数も少なく最近のモデルなので嫌な匂いや野暮ったい感じはありません。アウトドアのシーンで着用していた為かなり雰囲気は出ていますが着用回数は少ないのでガシガシきていただけると思います。本物志向な方にはハマると思います。他のハイテクアウトドアブランドとは別物です。

