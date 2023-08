New Arrival!!! 激レア商品が米国より入荷!!!人気必至の商品ですので、購入される前に必ず在庫確認と発送時期確認の方宜しくお願い致します(他で売れている可能性、出張中の可能性があります)!!!

珍しい一点物ですので、ご興味のある方は是非お早めに!

ブランド:ナバホ族によるビンテージグリーンターコイズフラワーシルバーリング。1940年代になります。ニューメキシコのネイティヴインディアンアメリカンジュエリーの聖地、アルバカーキのアンティークショップにて購入した一点物。ナバホ族らしいグリーンターコイズフラワーシルバーリングの芸術的名作。美し過ぎるの一言!ビンテージの雰囲気全開です!お探しの方、お好きな方はこの機会に是非!!安価にてお譲り致します。日本で大手オンラインインディアンアメリカジュエリーストアや東京で扱ってるお店や、RRLのビンテージセクションで同じ様なビンテージグリーンターコイズフラワーシルバーリングを購入したら、この値段の2倍近くしますよ。まずこの値段では買えません!Made in USA!

商品名:Vintage 1940’s Navajo Green Turquoise Flower Sterling Silver Ring - US Size 6 1/4

カラー:ターコイズ&シルバー

サイズ(素人採寸ですので多少の誤差は了承下さい):US Size 6 1/4 Japan Size 12号

素材:STERLING SILVER & TURQUOISE

状態:超ビンテージ品にしては比較的良い状態です。新品には無いビンテージの良さがあります。画像にてご確認、ご判断下さい。

シルバージュエリーの製作工程上、または、トレーディングポストに長年保管上、商品に細かいキズやくすみなどがある場合がございます。

※素人保管/ 状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。

パソコンやスマホ環境によって実際の色と多少異なる場合がございます。

他フリマ/オークションにも出品しておりますので、もし、そちらで売却しましたら、その時点で商品出品を停止致しますので、その点ご了承下さい。

*最後に、自己紹介文を必ずご一読いただき、自己紹介文内に記載の発送予定日を了承した上で、ご購入下さい。

商品の情報 ブランド ロンハーマンヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

