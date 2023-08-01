2022公式店舗 【未使用】MARNI ショルダーバッグ TROPICALIA ショルダーバッグ

✾プロフィールも必ずお読みください

値下げしました☆本革ポシェット



美品★希少デザイン アニエスベー ショルダーバッグ ブラック レザー ロゴ付き

✾ご購入前には、必ずコメントをお願いいたします

LV ミュゼットタンゴ ショート



ミナペルホネン タンバリン キャメル ハンドメイド



コーチCOACHバッグ 44379 【未使用品】



Darich ダーリッチ キルティングスクエアミニバッグ 黒

2022 秋冬新作

masashi様専用⭐︎新品未使用⭐︎エルメスミニエブリン16TPM⭐︎刻印U ブルー

340701131

✨希少✨LOEWE ロエベ 2WAYショルダーバッグ ナッパレザー ブラック

MARNI(マルニ)

◆ぴーたー様専用◆ジャンニキアリーニ アリファS LAMB-TORTORA



FURLA フルラ TESSA テッサ 2WAY ミニ ショルダーバッグ ハンド



新品 イルビゾンテ 本革 レザー ショルダーバッグ カバン 三日月 レッド 赤



ルイヴィトン モノグラム ヴィバシテPM ショルダー 希少 廃盤 美品

✔️先日BUYMAにて購入致しましたが、私には少しサイズが小さく感じましたので、未使用のまま出品致します。

マルジェラ 足袋 バッグ



noppi様用 ルイヴィトン Louis Vuitton サントンジュ

✔️鑑定済みの正規品です。

【希少モデル】フルラ 2wayショルダーバッグ マルチカラー シボ革 入手困難品



ステラマッカートニー チェーン ショルダーバッグ ウォレット バッグ

✔️購入価格 約¥70,000-

セリーヌ♦︎サークルロゴ♦︎マカダム柄♦︎ショルダーバッグ



YOUNG & OLSEN◆ショルダーバッグ

✔️お値段のご相談も承ります。お気軽にどうぞ♪

ラウンジフライ ジュラシックパーク 30周年 デザイン ショルダーバッグ



ルイヴィトン アンプラント PM ブラック ハンドバッグ ショルダーバッグ



PRADA 刺繍ロゴ ショルダーバッグ ワンショルダー プラダ ナイロン



マイケルコース ショルダーバッグ アニマル柄



guess（ゲス）ショルダーバッグ

✳︎ サイズ(cm)

✨良品✨GIVENCHY ジバンシー ショルダーバッグ クラッチバッグ 黒

縦 11.5横 (上辺)20 (底辺) 14.5マチ 10

マークジェイコブス ショルダーバッグ 2WAY リトルビックショット グレージュ

ショルダー全長:122(長さ調節)可能

極美品 ヴィヴィアンウエストウッド レザー チェーン ショルダー オーブ 黒



90s Burberrys バーバリー ショルダーバッグ シャドーホース刺繍

✳︎ スペック

★Chloe kiss smallhandbag ハンドバッグ

本体:コットン100%

ベタ無 横浜高島屋購入 ヴィンテージ ジュヌフィーユ

切替:牛革100%

【ゆりりん様専用】マルニマーケット ミニショルダーストライプバッグ MARNI

裏地:コットン100%

美品コーチ ディズニー ショルダーバッグ カメラバッグ ミッキー クライム

made inITALY

【美品、旧ロゴ】FURLA◆パイパー（グレージュ、FURLA旧ロゴ）



《美品✨レア》Cartier 巾着型 2wayバッグ ショルダー ハンド

✳︎ 商品説明

【美品】ヴィオラドーロ バンブー グレージュ

・デニム＆カーフレザー

【たかちゃん様専用】COACH ショルダーバッグ デンプシー カメラバッグ

・フロントにレーザーエンボスロゴ

PRADA プラダ ショルダーバッグ サコッシュ

・ハンドキャリーまたはクロスボディで使用可能

【美品】FURLA メトロポリス ショルダーバッグ 鍵チャーム付 ゴールド金具

・メタルフックをあしらったレザークロージャー

R1612 新品!! グッチ ズゥミ レザー チェーンショルダー バッグ

・レリーフ装飾のハンドル

C⑤ MICHAELKORS マイケルコース チェーンショルダー バッグ

・取り外し、調節可能なショルダーストラップ

商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 新品、未使用

✾プロフィールも必ずお読みください✾ご購入前には、必ずコメントをお願いいたします2022 秋冬新作340701131MARNI(マルニ)✔️先日BUYMAにて購入致しましたが、私には少しサイズが小さく感じましたので、未使用のまま出品致します。✔️鑑定済みの正規品です。✔️購入価格 約¥70,000-✔️お値段のご相談も承ります。お気軽にどうぞ♪✳︎ サイズ(cm)縦 11.5横 (上辺)20 (底辺) 14.5マチ 10ショルダー全長:122(長さ調節)可能✳︎ スペック本体:コットン100% 切替:牛革100% 裏地:コットン100% made inITALY ✳︎ 商品説明・デニム＆カーフレザー・フロントにレーザーエンボスロゴ・ハンドキャリーまたはクロスボディで使用可能・メタルフックをあしらったレザークロージャー・レリーフ装飾のハンドル・取り外し、調節可能なショルダーストラップ

商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 新品、未使用

ハピネス様専用 kitamura キタムラ ショルダーバッグ シボ革 ベージュボッテガヴェネタ オレンジ トートバッグ 美品ケイトスペードニューヨーク ショルダーバッグ ピンク ポシェット 123【5月末まで】シャネル CHANEL 逆ココ マトラッセ ショルダー バッグゲンテン ラストリコ ショルダーバッグMARNIタグあり☆マルニショルダーバッグ【極美品】アニエスベー ボヤージュ ショルダーバッグ レザー スタッズ新品未使用 レア品 オールドコーチ ショルダーバッグ 紺 黒 OLD COACHGUCCI 50周年 バンブーバッグ