新品 FOG ESSENTIALS エッセンシャルズ

フロントラバーロゴでシンプルですが

存在感のあるパーカーとなります。

袖部分のロゴは反射して光る

リフレクターロゴ仕様

●サイズ:M

平置きサイズ

脇下身幅66cm 着丈70cm

素人採寸の為、多少の誤差がある場合がございます。

●カラー : オートミール(ライトグレー)

お値引きはできませんm(_ _)m

ESSENTIALSはジャスティンビーバーが

FEAR OF GODと同じく愛用していることもあり瞬く間に若い人から人気となったブランドです。

FOG Essentialsは海外のブランドということもあり製造段階で多少、糸のほつれや汚れ・キズ、付属品のキズがある場合がございます。

検品基準が日本と違う為、日本の製品に比べて縫製が荒い場合があります。

神経質な方はご遠慮ください。

またすり替え防止のため返品交換は致しかねますのでご了承下さい。

こちら

#あーちゃん♪ESSENTIALS

クリックして頂ければ、ESSENTIALSの出品商品が見れます(^o^)

宜しくお願い致します。

#FOGESSENTIALS

#フィアオブゴッド

#エッセンシャルズ

#リフレクター

#ラバー

#フロントロゴ

#前ロゴ

#パーカー

#ジャスティンビーバー

#あーちゃん♪ESSENTIALS

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エフオージーエッセンシャルズ 商品の状態 新品、未使用

