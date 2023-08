CONVERSE ALL STAR 100 TREKWAVE OXコンバース オールスター トレックウエーブ

新品

カラー ブラック

サイズ 22.5cm

CONVERSEで人気のオールスター100ニューソールモデルのレディーススニーカーです。トレッキングシューズをモチーフにアウトソールを合体させたボリュームソールが斬新でインパクトもあります。

厚底スニーカーで脚長効果!

スタイルアップコーデにいかがですか?

☆プロフィールを一読していただきますよう

よろしくお願いします。

#converse厚底

#コンバース厚底

カラー···ブラック

人気モデル···converse オールスター

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能···厚底スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

