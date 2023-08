カラー···グリーン

トリココムデギャルソン レースアップレザーシューズ ウィングチップフラット 革靴

柄・デザイン···その他

ローファー型···コインローファー

素材···エナメル

ヒール高さ···0〜3cm

ご覧いただきありがとうございます。

数年前にvia busstopで購入しましたPertini(ペルティーニ)のエナメルローファーです。

エナメルローファー



普段、シンプルコーデが多いので少し目立つローファーが欲しくて購入しました!ただ、購入したすぐ後に好みのローファーを購入し、使わずじまいでタンスの肥やしになっていました(^^)一度試し履きをしています!

スパンコールみたいなラメは黒、シルバー、ブロンズがミックスされていて、歩くたびにキラキラ光ります。

※自宅保存のため、気になる方はご遠慮ください。

■購入価格

38,500円

■サイズ

37、約24センチです。

ヒールは約2センチ

■付属品

購入時の箱、専用袋

■素材

エナメル、スパーコール等

■カラー

カーキ

ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。

#pertini

#ペルティーニ

#LOUISVUITTON

#ルイヴィトン

#GUCCI

#グッチ

#PRADA

#プラダ

#BURBERRY

#バーバリー

#LOEWE

#ロエベ

#HERMES

#エルメス

#FENDI

#フェンディ

#JIMMYCHOO

#ジミーチュウ

#CELINE

#セリーヌ

#BALENCIAGA

#バレンシアガ

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ペルティニ 商品の状態 新品、未使用

カラー···グリーン柄・デザイン···その他ローファー型···コインローファー素材···エナメルヒール高さ···0〜3cmご覧いただきありがとうございます。数年前にvia busstopで購入しましたPertini(ペルティーニ)のエナメルローファーです。普段、シンプルコーデが多いので少し目立つローファーが欲しくて購入しました!ただ、購入したすぐ後に好みのローファーを購入し、使わずじまいでタンスの肥やしになっていました(^^)一度試し履きをしています!スパンコールみたいなラメは黒、シルバー、ブロンズがミックスされていて、歩くたびにキラキラ光ります。※自宅保存のため、気になる方はご遠慮ください。■購入価格38,500円■サイズ37、約24センチです。ヒールは約2センチ■付属品購入時の箱、専用袋■素材エナメル、スパーコール等■カラーカーキご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#pertini#ペルティーニ#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#GUCCI#グッチ#PRADA#プラダ#BURBERRY#バーバリー#LOEWE#ロエベ#HERMES#エルメス#FENDI#フェンディ#JIMMYCHOO#ジミーチュウ#CELINE#セリーヌ#BALENCIAGA#バレンシアガ

