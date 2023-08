3〜4年前頃に購入した物です。

不二子専用 WH-H910N ソニーヘッドホン 〖ノイズキャンセリング付き〗

充電している場合でも稀に左耳のみ急にバッテリー残量が0%になることがあります。

ケースと右耳は問題なく使えていました。

ケースに入れて使っていた為大きな傷はありませんが細かな傷はあります。

出品前に掃除しましたが、汚れ・傷が気になる方はご遠慮下さい。

ご購入後の返品・交換は対応できかねます。

EARABLES有

HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICRO

IN EAR有

True Wireless: TRUE WIRELESS

WIRED: NO WIRED

Facial Fit

WIRELESS

color: WHITE

コードレス種類: 増設HP

ノイズキャンセリング有

バンドタイプ種類: インナーイヤータイプ

ヘッドセット属性: 携帯電話

ヘッドホン種類: 密閉型HP

マイク有

伝送種類: Bluetooth

加速度センサー有

外音取り込み機能: マイク式

音声アシスタント機能有

#Apple

#APPLE

接続タイプ···ワイヤレス

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

