お知らせ ログイン 会員登録 出品
贅沢品 ルビー 【タンタン様】K18 ダイヤモンド ゴールドリング パヴェ リング

商品の説明

K18 ルビー ダイヤモンド パヴェ ゴールドリング
canal4℃ カナル4℃ エタニティー ダイヤモンド リング Pt900

K10 WhiteGold （ホワイトゴールド）ハーフエタニティ　ダイヤモンド
ルビーとダイヤモンドの18金ゴールドリング✨
yukiboo様専用
デザインもとても可愛いです♡
まろん様専用 ヒメユリ・リング、ブレスレット

スタージュエリー K10 ダイヤモンドリング #7
刻印: K18 060 025
CHANEL シルバーロゴリング
石: ルビー 0.60ct/ ダイヤモンド 0.25ct
最終交渉可JF79★高級 VERITE ダイヤモンド0.5ct K18WGリング
重さ : 約3.3g
エメラルドリング　ダイヤモンド

【ぴー様専用】TIFFANY リング パロマ・ピカソ ラビング ハート
サイズ目安:約19号
Ｋ18 アガット リング　　　　　　エテノジェス アーカー ココシュニック好も♪
サイズ: 幅約22.0㎜　縦約 5.4㎜
Pt900 天然石 エメラルド × ダイヤモンド リング

美品 俄 ニワカ 無限 Pt950 ダイヤ0.20ct リング 指輪
サイズ直し、新品仕上げも承っております！
K18 新品　天然ベニトアイト　リング
詳しくはプロフィールをご覧くださいませ♪
週末限定値下げ‼️CHANELココクラッシュ　18k ベージュゴールドリング　指輪

ジュエリーツツミ　PT900ダイヤモンドリング　0.3ct11号
フォロワー様にはフォロー割引しています(*´˘`*)
新品 《THE LETTERING》　イニシャルS ゴールド9号
いつでもお気軽にコメントお待ちしております♪
モーブッサン スプティル エテルニテ フルダイヤ リング 7.5号 K18

3F 美品 カルティエ Cartier トリニティ3連リング 指輪 51号 11
☆ご注意☆
大特価最終お値下げ！希少ダイヤ取り巻きキャッツアイトルマリン　ダークグリーン
※中古品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。
【5カラット 】輝くモアサナイト　ダイヤモンド　リング　K18WG
※モニターによる色味違いは何卒ご了承下さい。
本日12:00まで最終値下げ！ストレッチリング　K18YG

超希少 Christian Dior ブレスレット リング ターコイズ
#K18#gold#ring#Peridot#diamond#指輪#美品#ルビー#ゴールド#パヴェリング#リング#セール#お得#ダイヤモンド#18金#K18リング#ゴールドリング#ルビーリング#ココジュエリー#ジュエリー#宝石#天然石#美品#R040126N4539

JeanPaulGAULTTER/男女兼用ゴルチェ・黒×立体クロスシルバーリング

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

新品 GOOSSENS PARIS グーセンスパリ フラワークリスタルリング

pt900k18大粒6,88ctダイヤモンドリング

【英国アンティーク】375 K9 サフィリーン　アンティーク調　リング　14号

Jewel closet by L&Co. K10 チェーン リング　9号

Tiffany ティファニーT ダイヤモンドワイヤーリング　8号　WG

【完売品】Alexander McQueen クイーンスカルリング 真鍮 11号

パティエラ　k10 ダイヤモンドリング

❤️プラチナ　リング　pt850 指輪　ダイヤモンドリング　ダイヤモンド

pt サファイア　ダイヤモンドリング
K18 ルビー ダイヤモンド パヴェ ゴールドリングルビーとダイヤモンドの18金ゴールドリング✨デザインもとても可愛いです♡刻印: K18 060 025石: ルビー 0.60ct/ ダイヤモンド 0.25ct 重さ : 約3.3gサイズ目安:約19号サイズ: 幅約22.0㎜　縦約 5.4㎜サイズ直し、新品仕上げも承っております！詳しくはプロフィールをご覧くださいませ♪フォロワー様にはフォロー割引しています(*´˘`*)いつでもお気軽にコメントお待ちしております♪☆ご注意☆※中古品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。※モニターによる色味違いは何卒ご了承下さい。 #K18#gold#ring#Peridot#diamond#指輪#美品#ルビー#ゴールド#パヴェリング#リング#セール#お得#ダイヤモンド#18金#K18リング#ゴールドリング#ルビーリング#ココジュエリー#ジュエリー#宝石#天然石#美品#R040126N4539

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

贅沢品 ルビー 【タンタン様】K18 ダイヤモンド ゴールドリング パヴェ リング

50分钟前

贅沢品 ルビー 【タンタン様】K18 ダイヤモンド ゴールドリング パヴェ リング

¥41,400 ¥22,770

(税込) 送料込み
4
4
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

853c68d2c2

 359

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (4)

853c68d2c2
贅沢品 ルビー 【タンタン様】K18 ダイヤモンド ゴールドリング パヴェ リング 贅沢品 ルビー 【タンタン様】K18 ダイヤモンド ゴールドリング パヴェ リング

【送料無料】 K18 タイガーリング 指輪 イエローゴールド 13.5号 天然 ダイヤモンド 刻印有 Sランク 仕上げ済み 美品 箱付 虎 タイガー ノーブランド 750 K18YG ジュエリー 一粒石 ダイヤ サファイア ルビー エメラルド 宝石 アクセサリー ギフト #13.5 |

【送料無料】 K18 タイガーリング 指輪 イエローゴールド 13.5号 天然 ダイヤモンド 刻印有 Sランク 仕上げ済み 美品 箱付 虎 タイガー ノーブランド 750 K18YG ジュエリー 一粒石 ダイヤ サファイア ルビー エメラルド 宝石 アクセサリー ギフト #13.5 |


【楽天市場】【送料無料】 K18 タイガーリング 指輪 イエロー

【楽天市場】【送料無料】 K18 タイガーリング 指輪 イエロー


【送料無料】 K18 タイガーリング 指輪 イエローゴールド 13.5号 天然 ダイヤモンド 刻印有 Sランク 仕上げ済み 美品 箱付 虎 タイガー ノーブランド 750 K18YG ジュエリー 一粒石 ダイヤ サファイア ルビー エメラルド 宝石 アクセサリー ギフト #13.5 |

【送料無料】 K18 タイガーリング 指輪 イエローゴールド 13.5号 天然 ダイヤモンド 刻印有 Sランク 仕上げ済み 美品 箱付 虎 タイガー ノーブランド 750 K18YG ジュエリー 一粒石 ダイヤ サファイア ルビー エメラルド 宝石 アクセサリー ギフト #13.5 |


【ティファニー Tiffany & Co.】リング ビーンズ パヴェ ダイヤモンド K18YG 8.5号 -ジェイビーワークス 公式オンラインショップ

【ティファニー Tiffany & Co.】リング ビーンズ パヴェ ダイヤモンド K18YG 8.5号 -ジェイビーワークス 公式オンラインショップ


ポイント ブラックオパールイエローゴールドリング O: 0.66ct K18YG

ポイント ブラックオパールイエローゴールドリング O: 0.66ct K18YG


楽天市場】リング 指輪 スワロフスキー ジルコニア 一粒 重ねづけ

楽天市場】リング 指輪 スワロフスキー ジルコニア 一粒 重ねづけ


楽天市場】リング 指輪 スワロフスキー ジルコニア 一粒 重ねづけ

楽天市場】リング 指輪 スワロフスキー ジルコニア 一粒 重ねづけ

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 贅沢品 ルビー 【タンタン様】K18 ダイヤモンド ゴールドリング パヴェ リング
© www.inba.net, Inc.