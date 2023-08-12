贅沢品 ルビー 【タンタン様】K18 ダイヤモンド ゴールドリング パヴェ リング

K18 ルビー ダイヤモンド パヴェ ゴールドリング

canal4℃ カナル4℃ エタニティー ダイヤモンド リング Pt900



K10 WhiteGold （ホワイトゴールド）ハーフエタニティ ダイヤモンド

ルビーとダイヤモンドの18金ゴールドリング✨

yukiboo様専用

デザインもとても可愛いです♡

まろん様専用 ヒメユリ・リング、ブレスレット



スタージュエリー K10 ダイヤモンドリング #7

刻印: K18 060 025

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石: ルビー 0.60ct/ ダイヤモンド 0.25ct

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重さ : 約3.3g

エメラルドリング ダイヤモンド



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サイズ目安:約19号

Ｋ18 アガット リング エテノジェス アーカー ココシュニック好も♪

サイズ: 幅約22.0㎜ 縦約 5.4㎜

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サイズ直し、新品仕上げも承っております！

K18 新品 天然ベニトアイト リング

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

K18 ルビー ダイヤモンド パヴェ ゴールドリングルビーとダイヤモンドの18金ゴールドリング✨デザインもとても可愛いです♡刻印: K18 060 025石: ルビー 0.60ct/ ダイヤモンド 0.25ct 重さ : 約3.3gサイズ目安:約19号サイズ: 幅約22.0㎜ 縦約 5.4㎜サイズ直し、新品仕上げも承っております！詳しくはプロフィールをご覧くださいませ♪フォロワー様にはフォロー割引しています(*´˘`*)いつでもお気軽にコメントお待ちしております♪☆ご注意☆※中古品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。※モニターによる色味違いは何卒ご了承下さい。 #K18#gold#ring#Peridot#diamond#指輪#美品#ルビー#ゴールド#パヴェリング#リング#セール#お得#ダイヤモンド#18金#K18リング#ゴールドリング#ルビーリング#ココジュエリー#ジュエリー#宝石#天然石#美品#R040126N4539

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