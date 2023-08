New Balance ML2002Rです。

昨年ZOZOTOWNにて購入しました。

【色】ネイビー

【サイズ】23.5cm

【状態】

短時間履きが数回、長時間履きが2回。

全体的に汚れがなく、踵のすり減りもありません。とても綺麗な状態です。

気に入っていたのであまり履かずに保管していました。

お箱に入れての発送となります。

画像をご確認いただき、中古品ということをご理解のうえご検討くださいませ。

*他にも多数商品を販売しております。

おまとめ割も対応しておりますので、ご覧くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

